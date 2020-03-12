Ликбез для профи: представителям рынка ЖКХ разъяснили положения нового закона

Им рассказали, как правильно исполнять те или иные нормы закона "О жилищных отношениях", разъяснили спорные моменты и дали практические советы.

Наиболее актуальные вопросы, проблемы, а также грядущие преобразования в сфере ЖКХ, связанные с вступлением в законную силу поправок в закон "О жилищных отношениях", обсудили участники конференции в Алматы, сообщает корреспондент zakon.kz.

Организатором мероприятия выступил интернет-портал "Бюллетень собственника и предпринимателя ЖКХ" совместно с ассоциацией КСК города Алматы при информационной поддержке сетевого издания "Zakon.kz" и ИС "Параграф".

Как отметила соучредитель и главный редактор портала "Бюллетень собственника и предпринимателя ЖКХ" Алия Богаева, эта конференция – уже второе организованное ими подобное мероприятие. Но когда организаторы проводили первую конференцию, где обсудили основные требования нового закона "О жилищных отношениях РК" и процедуру проведения реорганизации КСК в Объединения собственников имущества (ОСИ) и Простые товарищества (ПТ) как новые формы управления, то рассчитывали больше на алматинцев. Но так получилось, что на нее прибыли представители практически всех регионов страны, а вот алматинцев пришло немного. Но не потому, что не были заинтересованы. Кворум был набран за два дня и места были ограничены. А потом к организаторам стало поступать очень много обращений именно от алматинских представителей рынка ЖКХ, которые просили провести и для них своеобразный юридический ликбез.

В итоге мы решили провести еще одну конференцию. Но опять же приехало очень много представителей регионов, практически треть участников, и мне, честно говоря, непонятно, почему там не ведется такая работа. Ведь людям необходимо разъяснять непонятные моменты нового закона "О жилищных отношениях", не только основные его положения, но и внесенные в него дополнения. На самом деле, на протяжении 23 лет существования КСК подобных мероприятий не проводилось вообще. А когда уже "копнули поглубже", оказалось столько "подводных камней" было, а сейчас, похоже, будет еще больше. К сожалению, многие принятые поправки малоприменимы на практике, есть много нестыковок, которые даже представители жилинспекции зачастую не могут разъяснить. Возможно, именно потому, что видят их, но не могут критиковать, так как являются госслужащими. А мы можем об этом открыто говорить. Обсуждать, что вот это можно принять и использовать, а вот здесь может не получиться. То есть мы хотим донести до участников конференции, как исполнять те или иные нормы закона "О жилищных отношениях", разъяснить определенные моменты, дать практические советы, а также выработать какие-то свои подходы, выслушав все предложения, – рассказала Алия Богаева.

При этом она отметила, что главная их задача – рассказать обо всем этом участникам рынка на простом и понятном всем языке. Ведь закон пишется юридическими терминами, и далеко не все могут понять их истинную суть.

Участниками конференции стали порядка 100 человек. В зале собрались представители управляющих компаний, сервисных компаний, КСК – то есть мероприятие объединило практически всех участников рынка.

Прежде всего, собравшиеся обсудили, как правильно сформулировать дальнейшую стратегию на рынке и определиться, в каком качестве они будут позиционировать себя в новых условиях. Им были даны разъяснения о первоочередных шагах по избранию Совета дома, подготовке и выбору формы управления – Простого товарищества (ПТ) и Объединения собственников имущества (ОСИ). Даны рекомендации о порядке проведения собрания и выбору сервисной компании. Также был поднят ряд проблемных вопросов и предложены законные варианты их решения.

Одним из основных спикеров мероприятия стал соучредитель информационного портала "Бюллетень собственника и предпринимателя ЖКХ", председатель ассоциации КСК г.Алматы, член рабочей группы в Мажилисе по внесению изменений и дополнений в закон о жилищных отношениях РК Аркадий Рубцов.

У нас есть некоторые варианты для решения очень застарелых проблем. Например, как получить доступ в квартиру для устранения аварийных ситуаций, если собственник уехал, за квартиру не платит, в стране его нет, и никто не знает, как его искать. Ни полицейские, ни прокуроры, ни работники акимата помочь не могут, потому что не хотят брать на себя такую ответственность. А жители просто не знают, что делать. И вот мы нашли свой оригинальный выход из этой ситуации и в принципе райакиматы готовы нас поддержать. Сегодня мы подробно расскажем об этом участникам конференции, и надеюсь, разработаем конкретный алгоритм действий. Ведь нужно сначала эту идею "обкатать", услышать, что скажет профессиональное сообщество, и уже потом претворить ее в жизнь, – сообщил Аркадий Рубцов.

Также он дал рекомендации по оптимизации налоговой нагрузки по факту оказания сервисных услуг, и рассказал о поправках в закон "О жилищных отношениях", касающихся работы биллинговых компаний.

Местным исполнительным органам хотят добавить полномочий для контролирования биллинговых компаний, таких как ИВЦ и Алсеко. Причем это подается, как улучшение бизнес-климата. Предполагается проводить конкурс, в результате которого местный акимат будет выбирать самую достойную биллинговую компанию, а остальные получается, с рынка должны уходить. То есть получается такой "бизнес-крематорий", как я его называю. И мы сейчас активно боремся против принятия этих поправок в Мажилисе Парламента. Люди написали обращение и соответствующим образом дали свою оценку происходящему. Сегодня мы обсудили все это с представителями биллинговых компаний и будем дальше работать в этом направлении, – рассказал Аркадий Рубцов.

В целом, по его словам, главная цель конференции – получить обратную связь от всех председателей рынка ЖКХ. Услышать их вопросы и донести до них те новшества, которые нужно претворить в жизнь.

Мы знаем что делать. Закон принят, в рабочую группу по бизнес-климату мы тоже попали, и там будем отстаивать свои интересы в рамках действующего законодательства. Поэтому нам, если и нужна какая-то поддержка, то это поддержка именно профессионалов, которые не будут делать ошибки и создавать проблем ни нам, ни собственникам квартир. Поэтому здесь самое главное – грамотная пропаганда. Чем мы сейчас здесь и занимаемся. И это то, на что у государства нет ни времени, ни денег. А мы закрываем эту нишу, – подытожил Аркадий Рубцов.

Владимир Демидов

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