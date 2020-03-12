Названо условие, при котором дети могут бесплатно ездить в автобусах столицы

Согласно закону, каждый регион и местный исполнительный орган самостоятельно формирует свой бюджет и определяет льготы.

Как уже сообщалось, в Нур-Султане с 28 марта дети смогут ездить бесплатно в городских, экспресс и пригородных маршрутах. Однако, есть непременное условие – валидация, сообщает zakon.kz.

Таким образом, столичная транспортная компания получает корреспонденцию поездок, что является ключевым элементом при построении правильной маршрутной сети.

Детям до семи лет именная карта не требуется. Если у школьника она уже есть, нет необходимости ее менять. Именные транспортные карты для детей до 16 лет оформляются родителями в центральной кассе по улице Кошкарбаева, 50/1, - говорится в сообщении столичного акимата.

Подростки старше 16 лет при наличии удостоверения личности могут обратиться самостоятельно. При себе необходимо иметь удостоверение личности родителя, свидетельство о рождении ребенка/удостоверение личности (детям старше 16 лет), справку с места учебы и одну фотографию 3х4.

Если у ребенка нет транспортной карты или он забыл ее дома, то другой документ, удостоверяющий его личность, недействителен. В данном случае придется оплатить проезд наличными: детям до 15 лет – 90 тенге, старше – 180 тенге.

Согласно закону, каждый регион и местный исполнительный орган самостоятельно формирует свой бюджет и определяет льготы. Поэтому перевозчики предоставляют бесплатный проезд только детям до 18 лет, прописанным или проживающим в столице и ее пригородных районах, обслуживаемых маршрутами City Transportation Systems (CTS).

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