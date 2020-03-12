ИС "Параграф" второй год подряд получает знак качества "Безупречно"

Все компании, получившие знак качества "Безупречно", действительно достойны его.

ОЮЛ "Ассоциация "Лига Потребителей Казахстана", на протяжении 28 лет защищающая права потребителей в РК, имеющая в своих рядах 60 111 человек и 28 тысяч волонтеров, присудила народный знак качества "Безупречно" по итогам последних 12 месяцев. В числе 15 лучших в Казахстане 2020 года компаний - ИС "ПАРАГРАФ", передает zakon.kz.

Знак качества "Безупречно" присуждается после тщательного исследования.

Выбор номинантов производится после проведения дегустаций продукции номинантов, а также включает исследования товара в аккредитованных и сертифицированных центрах в рамках проекта "Осторожно с Романовской", анализ претензионно-судебной практики в области защиты прав потребителей, экспертиз, опросов общественного мнения, сбор информации через сети супермаркетов, фокус-группы, анкетирование и опросы по телефонам потребителей. Данные исследования проводятся ОЮЛ "Ассоциация "Лига Потребителей Казахстана" совместно с ОЮЛ "Ассоциация Предприятий Безупречного Бизнеса".

Все компании, награжденные народным знаком качества "Безупречно", также отмечаются как "Рекомендовано Лигой Потребителей", продукция и услуги, получавшие "Безупречно" 3 и более раз, также маркируются зеленой точкой как безопасный продукт/ услуга. На данный момент ОЮЛ "АЛПК" заключило меморандум с Казахстанско-японским инновационным центром Казахского Национального аграрного университета в целях проведения исследования товаров и услуг на их соответствие установленным государственным требованиям качества и безопасности.

В наблюдательном совете Лиги потребителей и в комиссию по отбору обладателей ежегодного знака отличия "Безупречно" входит 31 действующий депутат Мажилиса и Сената Парламента, также на определение лауреатов влияют опросы казахстанцы.

По словам президента Лиги потребителей Светланы Романовской, круг победителей с каждым годом сужается, не всем компаниям удается удержать высокую планку качества и знак "Безупречно" выдается только лучшим из лучших.

Все компании, получившие знак качества "Безупречно", действительно достойны его. У нас есть правило: если потребителей что-то не устраивает в компаниях, которые рекомендуем мы, они могут обратиться в "Лигу потребителей", мы тут же вернем деньги. А потом уже, если это обоснованно, мы будем разбираться с компанией. Но за 21 год такого не было никогда, - сказала Светлана Романовская.

ИС "ПАРАГРАФ" второй год подряд получает народный знак качества "Безупречно".

Это источник правдивой информации. ИС "ПАРАГРАФ" доносит до нашего сведения не только самую свежую информацию о новшествах в нормативно-правовой базе нашей страны, но и ту информацию, которая делает жизнь людей безопаснее благодаря доступу к актуальным новостям. Хорошее СМИ отличается от плохого тем, что оно говорит правду доступным языком и картинками, чтобы мы это запомнили на всю жизнь, - сказала Светлана Романовская.

Мы делаем все, зависящее от нас, чтобы в нашей стране повышалась правовая грамотность населения, доносим информацию в том виде, в каком она должна быть, без всяких фейков. Особенно важно доносить верную информацию по части прав потребителей, совместно с Лигой потребителей. Мы открыты к сотрудничеству, - отметил Михаил Коломин.

ОЮЛ "Ассоциация "Лига потребителей Казахстана" является некоммерческой, неправительственной организацией, которая осуществляет общественный контроль качества продукции, работ и услуг, представленных на территории Республики Казахстан (далее - РК). АЛПК на протяжении 28 лет защищает права потребителей в РК, имея в своих рядах 60 111 человек и 28 тысяч волонтеров. Более того АЛПК проводит обучение для обществ по защите прав потребителей (Далее- ОЗПП) в целях повышения их квалификации, благодаря данной деятельности было открыто 48 новых ОЗПП. Общая сумма ущерба обратившихся в АЛПК граждан в период с 01.02.2020 по 01.03.2020 года составляет 1 289 613 025 тенге.

Социально уязвимые, малоимущие граждане, студенты, пенсионеры освобождаются от уплаты вступительных взносов. На безвозмездной основе Лига потребителей проводит консультации и всячески поддерживает людей, которые нуждаются в помощи по вопросам прав потребителей.

Полный список обладателей народного знака качества "Безупречно" в 2020 году выглядит так:

ТОО "Меломан HOME VIDEO" / ЖШС

КСО "Тау Дастархан"

ТОО "МПЗ БИЖАН" / ЖШС

ИС "ПАРАГРАФ"

УЛП "DARIS-ТТЕ"/ ОМК "DARIS-ТТЕ"

ТОО "Аптека №2" / ЖШС

ТОО "Emperum" / ЖШС

АО СК "НОМАД Иншуранс"

ТОО "МК-Золото Ломбард" / ЖШС

ТОО СП "ON CLINIC INTERNATIONAL"

Казахстанская производственная компания ZETA

ТОО "КОМЕТА"

ТОО "SIS NATURAL Kazakhstan" (Соки ТМ "YAN")

Компания Exclusive organic food

ОО "Казахстанский Пресс-клуб".

Подготовил Альберт Ахметов

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