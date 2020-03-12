Мамин: Ситуация в регионах находится под контролем

Участники заседания обсудили принимаемые меры по поддержке отечественных предприятий, цены на социально-значимые товары и текущую ситуацию в регионах.

Под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина в селекторном режиме проведено второе заседание республиканского Штаба оперативного реагирования, созданного по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

О дальнейших мерах денежно-кредитной политики доложил председатель Национального Банка Е. Досаев, оптимизации республиканского и местного бюджетов – первый Заместитель премьер-министра – министр финансов А. Смаилов, ситуации в сфере промышленности и на рынке труда — заместители премьер-министра Р. Скляр и Е. Тугжанов. С информацией также выступили министр иностранных дел М. Тлеуберди, министр торговли и интеграции Б. Султанов и другие члены республиканского Штаба оперативного реагирования.

Участники заседания обсудили принимаемые меры по поддержке отечественных предприятий, цены на социально-значимые товары и текущую ситуацию в регионах.

Члены республиканского Штаба оперативного реагирования, а также руководители всех регионов заслушали доклад председателя правления НПП "Атамекен" А. Мырзахметова об итогах скрининга регионов в целях развития предпринимательского потенциала, повышения доходов населения и создания новых рабочих мест.

Мы видим большие резервы в регионах для развития бизнеса. Акиматы должны быть максимально вовлечены в работу по импортозамещению. С учетом результатов проведенного скрининга нужно разработать конкретный план действий для развития предпринимательского потенциала регионов. Для этого надо организовать необходимую работу на площадке НПП "Атамекен", — сказал А. Мамин.

Глава Правительства подчеркнул, что в рамках реализации программы льготного кредитования отраслей "экономики простых вещей", Дорожной карты бизнеса, "Еңбек" и других программ планируется выделить дополнительные ресурсы для финансирования инвестпроектов.

Премьер-Ммнистр заслушал акимов областей и городов республиканского значения о социально-экономической ситуации в регионах.

"В целом, ситуация в регионах находится под контролем", — сказал Аскар Мамин.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!