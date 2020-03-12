Гульнур Байкадамова – как мошенники испортили девушке жизнь

Аферисты пользуются чужим паспортом.

Чтобы выманить у доверчивых людей деньги, мошенники регулярно пользуются их документами. Данные непричастных людей указываются, например, при ставках на спортивные матчи и при других способах денежной раскрутки. Так, последнее время, часто используется имя "Гульнур Байкадамова", сообщает zakon.kz.

Обычная сельская жительница из Актюбинской области Гульнур Байкадамова, имеющая мужа и ребенка, случайно наткнулась в соцсетях на рекламу раскрутки денег, из любопытства нажала на страницу и попалась на удочку мошенников.

Сказав, что помогут ей заработать деньги, они попросили доверчивую женщину скинуть им фотографию удостоверения личности на фоне своего лица. Так же мошенники убедили ее в том, что создадут группу в "Whatsapp" из таких же, как и она граждан, и в этой группе первой ее поздравят с заработком. С этой целью они попросили женщину скинуть несколько семейных фото.

Не почувствовав подвоха, Гульнур, по наивности, выполнила все просьбы и теперь уже на протяжении длительного времени мошенники пользуются ее личными данными в своих корыстных целях, а обманутые ими люди звонят Гульнур и требуют назад свои деньги.

Девушка просит людей не верить интернет-мошенникам. В Департаменте полиции Актюбинской области подтверждают, что она такая же жертва аферистов, как и остальные, попавшиеся на их удочку люди.

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