Минсельхоз: Дефицита продуктов нет, за повышение цен будем штрафовать

Доставка продтоваров из мест производства ведется по запланированному графику, торговые центры и рынки работают в штатном режиме.

В Минсельхозе РК заявили, что проводят мониторинг обеспеченности населения основными продуктами питания, сообщает zakon.kz.

В настоящее время в региональных стабилизационных фондах, на складах производителей, торговых организаций и в других хранилищах содержится более 1,2 млн тонн социально значимых продуктов питания.

Указанный объем достаточен в зависимости от вида продуктов от 1 до 6 месяцев. Производство продтоваров не останавливается, имеется достаточный постоянный запас на продолжительный срок.

Доставка продтоваров из мест производства ведется по запланированному графику, торговые центры и рынки работают в штатном режиме.

Правительством РК предпринимаются полный спектр мер для недопущения спекулятивного роста цен на основные продовольственные товары.

Местные исполнительные органы контролируют уровень цен на социально значимые продовольственные товары.

Сообщаем, что Комитетом по защите и развитию конкуренции Министерства национальной экономики РК отслеживаются ценовые сговоры субъектов рынка и, в случае необоснованности роста цен, к субъектам бизнеса будут применяться меры реагирования, включая штрафные санкции. Призываем граждан страны не поддаваться панике и верить достоверной информации, - говорится в сообщении министерства.

В случае, если гражданами будет замечен необоснованный рост на социально значимые продовольственные товары, их просят сообщить об этом на "горячую линию" по единому номеру телефона (+7 7172 74-96-71), а также в телеграмм-канал @consumerprotectionKZ.

Ранее видео и фото пустых прилавков в одном из центральных магазинов Алматы прокомментировали представители торговой сети.

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