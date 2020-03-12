В соцсетях запустили челлендж по коронавирусу

Казахстанцев призывают провести время с пользой и сделать то, что в обычных условиях не получалось осуществить в виду постоянной занятости и загруженности.

Суть стартовавшего челленджа, заключается в предложении своего способа проведения высвободившегося времени в связи с отменой массовых мероприятий, закрытия кинотеатров, необходимости избегания мест массового скопления людей. Пользователи назвали его #коронавирусмарафон, сообщает zakon.kz.

По сути, казахстанцев призывают провести время с пользой и сделать то, что в обычных условиях не получалось осуществить в виду постоянной занятости и загруженности. Кто-то предложил прочитать пять книг, посмотреть пять фильмов либо пять сериалов до которых не доходили руки. Люди до того увлеклись, что предложили зачитать стихи онлайн, провести день без гаджетов и заняться фитнесом в домашних условиях.

Пересмотреть "Игру престолов"! Научусь вкусно готовить и печь. Прочитаю книги - пишет одна из пользователей.

Так называемый #коронавирусмарафон был воспринят казахстанцами довольно-таки позитивно.

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