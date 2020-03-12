Почему в Центральной Азии так и не появился коронавирус – мнение эксперта

Гармала обыкновенная, которой окуривают базары - возможная причина.

Ряд стран, называемые "монгольским треугольником" избежали эпидемии коронавируса. Специалисты выдвинули ряд версий, почему это произошло, в том числе предположили, что все дело в исрык-траве, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Узбекистан.

Известный врач-эпидемиолог, заместитель гендиректора по науке Международного института вакцин при ООН Михаил Фаворов прочитал в Ташкенте лекцию на тему "треугольника", где в доступной форме рассказал о природе коронавируса и отметил, что среди причин отсутствия коронавируса в Центральной Азии упоминаются сухой воздух, особый климат и даже исрык-трава, она же гармала обыкновенная, которую в странах ЦА издревле использовали для обеззараживания.

Сейчас гадать и предполагать что-то бессмысленно, но факт остается фактом - ни в одной из стран ЦА случаев COVID-19 не выявлено, и, надеюсь, не появится, - отметил Фаворов.

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