В акимате Актюбинской области произошли кадровые перестановки

Руслан Хамбаров и Нуржауган Калауов стали новыми заместителями.

Новые кадровые назначения состоялись в акимате Актюбинской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на Telegram-канал Contact @yyedilov.

Первым заместителем акима Актюбинской области назначен Нуржауган Калауов, экс-руководитель аппарата акима Актюбинской области.

Нуржауган Серикович Калауов родился 10 февраля 1976 года.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова; Специальность "Учитель истории"

· Центрально-Азиатский университет; Специальность "Экономист"

Трудовой стаж:

· Рабочий совхоза Теректи села Таскопа Темирского района (1993-1998);

· Учитель истории Алтыкарасуской средней школы села Алтыкарасу Темирского района, методист Темирского районного отдела образования, начальник отдела социальной сферы и культурного развития аппарата акима Темирского района (1998-2004);

· Помощник акима Темирского района, начальник общего отдела аппарата акима Темирского района (2004-2006);

· Начальник отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Темирского района, аким Шубаркудукского поселкового округа, заместитель акима Темирского района;

· Аким Мартукского района Актюбинской области (02.2015-02.2018);

· Руководитель аппарата Акима Актюбинской области (с 02.2018)

Заместителем акима Актюбинской области назначен Руслан Хамбаров.

Руслан Геннадьевич Хамбаров родился 17 марта 1988 года в городе Тараз.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (2010); Специальность "Бакалавр социальных наук в области государственного управления"

· Университет "Туран-Астана" (2014); Магистр экономики и бизнеса

Трудовой стаж:

· Помощник вице-президента по финансам ТОО "Казцинк", г. Усть-Каменогорск;

· Главный налоговый инспектор отдела по работе с юридическими лицами Налогового управления по г. Усть- Каменогорск Налогового департамента по Восточно-Казахстанской области НК МФ РК (03.2011-11.2011);

· Главный налоговый инспектор отдела аудита юридических лиц Налогового управления по г. Усть-Каменогорск Налогового департамента по Восточно-Казахстанской области НК МФ РК (11.2011-05.2012);

· Главный специалист отдела аудита юридических лиц Налогового управления по району Казыбек би Налогового департамента по Карагандинской области НК МФ РК (05.2012-03.2013);

· Главный специалист отдела налогового аудита юридических лиц Налогового управления по Сарыаркинскому району Налогового департамента по г. Астана НК МФ РК (03.2013-05.2013);

· Начальник отдела налогового аудита юридических лиц Налогового управления по Сарыаркинскому району Налогового департамента по г. Астана НК МФ РК (05.2013-07.2013);

· Руководитель отдела аудита № 2 управления налогового аудита Налогового департамента по г. Астана НК МФ РК (07.2013-11.2014);

· Руководитель отдела аудита № 2 управления аудита Департамента государственных доходов по г. Астана Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (11.2014-10.2015);

· Руководитель управления администрирования косвенных налогов Департамента государственных доходов по г. Астана Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (10.2015-07.2018);

· Заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Актюбинской области (с 07.2018)

Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин пожелал новым заместителям успехов в их государственной службе.

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