В акимате Актюбинской области произошли кадровые перестановки
Руслан Хамбаров и Нуржауган Калауов стали новыми заместителями.
Новые кадровые назначения состоялись в акимате Актюбинской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на Telegram-канал Contact @yyedilov.
Первым заместителем акима Актюбинской области назначен Нуржауган Калауов, экс-руководитель аппарата акима Актюбинской области.
Нуржауган Серикович Калауов родился 10 февраля 1976 года.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова; Специальность "Учитель истории"
· Центрально-Азиатский университет; Специальность "Экономист"
Трудовой стаж:
· Рабочий совхоза Теректи села Таскопа Темирского района (1993-1998);
· Учитель истории Алтыкарасуской средней школы села Алтыкарасу Темирского района, методист Темирского районного отдела образования, начальник отдела социальной сферы и культурного развития аппарата акима Темирского района (1998-2004);
· Помощник акима Темирского района, начальник общего отдела аппарата акима Темирского района (2004-2006);
· Начальник отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Темирского района, аким Шубаркудукского поселкового округа, заместитель акима Темирского района;
· Аким Мартукского района Актюбинской области (02.2015-02.2018);
· Руководитель аппарата Акима Актюбинской области (с 02.2018)
Заместителем акима Актюбинской области назначен Руслан Хамбаров.
Руслан Геннадьевич Хамбаров родился 17 марта 1988 года в городе Тараз.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Казахский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (2010); Специальность "Бакалавр социальных наук в области государственного управления"
· Университет "Туран-Астана" (2014); Магистр экономики и бизнеса
Трудовой стаж:
· Помощник вице-президента по финансам ТОО "Казцинк", г. Усть-Каменогорск;
· Главный налоговый инспектор отдела по работе с юридическими лицами Налогового управления по г. Усть- Каменогорск Налогового департамента по Восточно-Казахстанской области НК МФ РК (03.2011-11.2011);
· Главный налоговый инспектор отдела аудита юридических лиц Налогового управления по г. Усть-Каменогорск Налогового департамента по Восточно-Казахстанской области НК МФ РК (11.2011-05.2012);
· Главный специалист отдела аудита юридических лиц Налогового управления по району Казыбек би Налогового департамента по Карагандинской области НК МФ РК (05.2012-03.2013);
· Главный специалист отдела налогового аудита юридических лиц Налогового управления по Сарыаркинскому району Налогового департамента по г. Астана НК МФ РК (03.2013-05.2013);
· Начальник отдела налогового аудита юридических лиц Налогового управления по Сарыаркинскому району Налогового департамента по г. Астана НК МФ РК (05.2013-07.2013);
· Руководитель отдела аудита № 2 управления налогового аудита Налогового департамента по г. Астана НК МФ РК (07.2013-11.2014);
· Руководитель отдела аудита № 2 управления аудита Департамента государственных доходов по г. Астана Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (11.2014-10.2015);
· Руководитель управления администрирования косвенных налогов Департамента государственных доходов по г. Астана Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (10.2015-07.2018);
· Заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Актюбинской области (с 07.2018)
Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин пожелал новым заместителям успехов в их государственной службе.
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