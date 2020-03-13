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В Алматы для больных коронавирусом подготовлена больница

В ближайшее время на мобильные телефоны алматинцев начнут приходить сообщения с информацией о пневмонии нового типа.

Фото : gb10-tula.ru13 марта 2020, 00:27

Эта мера необходима на случай, если в городе все же появится инфекция, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Больных поместят в боксы с вентиляцией для очистки воздуха. Пациенты будут изолированы не только от общества, но и друг от друга.

Больные не будут контактировать с другими больными. Выбранные инфекционные госпитали соответствуют оснащению вентиляцией по тем стандартам, которые отводятся инфекционным госпиталям, - говорит руководитель управления общественного здоровья города Алматы Тлеухан Абилдаев.

Подготовлены три разных стационара. В первом – самом закрытом будут лечиться люди с подтвержденным диагнозом. Полторы тысячи мест выделяют для пациентов с симптомами простуды.

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Создали условия и для людей, которые контактировали с заболевшими. Им подготовили три тысячи коек в стационарах. У каждого пациента специально обученные медики будут брать анализы.

В ближайшее время на мобильные телефоны алматинцев начнут приходить сообщения с информацией о пневмонии нового типа: в рассылках будут рассказывать о симптомах заболевания, мерах защиты и эпидемиологической обстановке в городе. Власти подчеркивают, что все это делается в целях безопасности.

Паниковать не стоит, пока в Казахстане нет ни одного человека с коронавирусом.


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