Женщине сломали ребро в столичном автобусе

Астанчанка хочет возместить ущерб, но в автобусном парке думают иначе.

Пассажирке сломали ребро в переполненном автобусе, сообщает zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

Судя по всему, ей предстоит длительное лечение.

При выходе на Туран, Керуен сити, вы знаете, скопилось огромное количество пассажиров и при попытке выхода у меня произошло сдавление. Я ощутила очень резкую боль и хруст с левой стороны. Я надеялась, что это ушиб, - рассказывает Алия Исабекова.

Врачи наложили женщине специальный фиксатор. После выздоровления астанчанка намерена возместить ущерб. Но в автобусном парке думают иначе.

В таких случаях необходимо сразу звонить в 102, в 103 и разбираться в случившемся на месте. Если пассажир не обратился вовремя, то доказать чью-либо вину уже будет сложнее. Ведь человек может получить травму и после того, как покинул автобус, - считает инженер безопасности движения автобусного парка №1 города Нур-Султан Есенбек Мусабеков.

Но юристы считают, что доказать правоту в такой ситуации для пассажира возможно. Если транспортная компания отказывается возместить ущерб, нужно написать заявление в полицию.

Надо обращаться к владельцу автопарка, к ним с заявлением с претензией, чтобы они возместили ущерб, который нанесли. Если они не согласятся возмещать, то уже обращаться в судебном порядке доказывать, - говорит юрист Аржан Садвакасов.

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