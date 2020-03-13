НХЛ прервала сезон из-за коронавируса

Сейчас не представляется оправданным продолжать проводить матчи, - комиссар НХЛ.

НХЛ вслед за НБА и MLB объявила о приостановке сезона из-за пандемии коронавируса, сообщает zakon.kz.

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал решение лиги приостановить проведение матчей регулярного чемпионата из-за угрозы распространения коронавируса.

Заявление Беттмэна опубликовано на официальной странице НХЛ в Twitter.

Сезон-2019/2020 поставлен на паузу, начиная с сегодняшних матчей. НХЛ пытается следовать рекомендациям экспертов здравоохранения и местных властей, при этом готовясь к любому возможному развитию событий, но не принимая поспешных, невзвешенных решений. Однако, после того как игрок НБА был диагностирован с коронавирусом, и потому что многие клубы НХЛ делят арены и раздевалки с командами НБА, высока вероятность, что рано или поздно кто-то в НХЛ тоже заразится. Сейчас не представляется оправданным продолжать проводить матчи.

По последним данным, в мире зафиксировано более 127 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. В первой восьмерке по числу заболевших находятся четыре европейских страны: Италия, Франция, Испания и Германия.

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