НХЛ прервала сезон из-за коронавируса
Сейчас не представляется оправданным продолжать проводить матчи, - комиссар НХЛ.
НХЛ вслед за НБА и MLB объявила о приостановке сезона из-за пандемии коронавируса, сообщает zakon.kz.
Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал решение лиги приостановить проведение матчей регулярного чемпионата из-за угрозы распространения коронавируса.
Заявление Беттмэна опубликовано на официальной странице НХЛ в Twitter.
The @NHL pauses 2019-20 season. https://t.co/WMePei4clH pic.twitter.com/W5Hqmk3kX7— NHL Public Relations (@PR_NHL) March 12, 2020
Сезон-2019/2020 поставлен на паузу, начиная с сегодняшних матчей. НХЛ пытается следовать рекомендациям экспертов здравоохранения и местных властей, при этом готовясь к любому возможному развитию событий, но не принимая поспешных, невзвешенных решений. Однако, после того как игрок НБА был диагностирован с коронавирусом, и потому что многие клубы НХЛ делят арены и раздевалки с командами НБА, высока вероятность, что рано или поздно кто-то в НХЛ тоже заразится. Сейчас не представляется оправданным продолжать проводить матчи.
По последним данным, в мире зафиксировано более 127 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. В первой восьмерке по числу заболевших находятся четыре европейских страны: Италия, Франция, Испания и Германия.
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