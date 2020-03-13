Дожди и гололед ожидаются в ряде регионов Казахстана в пятницу 13

Местами по республике ожидаются усиление ветра.

На большую часть РК по-прежнему будет оказывать влияние антициклон, с которым ожидается погода без осадков, сообщает zakon.kz .

На западе и северо-западе Казахстана, с фронтальными разделами местами ожидаются осадки (преимущественно дождь). Местами по республике ожидаются усиление ветра, туман на севере гололед, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 18-23, порывы до 28 м/с.

В Жамбылской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской, Актюбинской, Атырауской, Акмолинской областях местами ожидается туман.

В Павлодарской области местами ожидается туман, гололед.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Алматы: днем 8°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -3°, ясно.

Прогноз погоды на 13 марта.

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