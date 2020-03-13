Бельгия отменила все массовые мероприятия и ввела общенациональный карантин

В стране до 3 апреля отменяют все массовые мероприятия, в полном объеме будут работать только медицинские учреждения, магазины, экстренные службы и транспорт

Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес по итогам экстренного заседания национального Совета безопасности заявила, что страна "перешла к третьей фазе реагирования" на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19, которая подразумевает общенациональный карантин, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Бельгия перешла к третьей фазе реагирования на пандемию коронавируса, которая подразумевает общегосударственный карантин - отмену всех массовых мероприятий: спортивных, культурных, фольклорных, независимо от того, являются ли они частными или публичными, вне зависимости от их численности, сообщила Вильмес.

Мы переходим на федеральный уровень кризисного управления, - заявила премьер Бельгии.

Она отметила, что новые меры "вступают в силу в полночь с пятницы на субботу и будут действовать до 3 апреля".

Отмечается, что в больницах введён в действие план экстренной эпидемиологической готовности. Утверждён список из примерно 100 больниц, которые будут специализироваться на приёме и лечении зараженных коронавирусом.

Число заражённых COVID-19 в стране достигло 399, три человека погибли от последствий заражения.

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