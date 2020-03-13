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В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США

Представитель китайского внешнеполитического ведомства не уточнил, каким образом коронавирус мог попасть в Ухань по вине американских военных.

Фото : Andy Wong13 марта 2020, 07:08

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом он написал в четверг на своей странице в Twitter.

Когда в США появился "нулевой" пациент? Сколько людей инфицированы? В какие больницы они были госпитализированы? Вероятно, именно американские военные привезли эпидемию в Ухань Будьте откровенны! Обнародуйте данные [о зараженных коронавирусом в США]! США должны все нам объяснить! - заявил чиновник.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства не уточнил, каким образом коронавирус мог попасть в Ухань с помощью военных США.


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