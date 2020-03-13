Массовые гулянья на праздник Наурыз впервые отменяют в СКО

Все превентивные меры направлены на предотвращение ввоза и распространения коронавируса.

В связи с запретом президента страны на проведение массовых мероприятий - традиционные праздничные гуляния на Наурыз будут отменены, сообщает zakon.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Об этом в четверг заявил аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов на заседании акимата.

Акимам районов и Петропавловске обеспечить запрет на проведение массовых мероприятий. Праздничные мероприятия Наурыз мейрамы тоже не будут проводится в традиционном виде, потому что это относится к массовым мероприятиям, - сказал Аксакалов.

Глава региона акцентировал внимание, что все это – превентивные меры, которые направлены на защиту населения, на предотвращение ввоза и распространения коронавируса, объявленного организацией ВОЗ пандемией. Соответствующие поручения даны во время совещания президента страны с руководителями госорганов 12 марта.

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