Массовые гулянья на праздник Наурыз впервые отменяют в СКО
Все превентивные меры направлены на предотвращение ввоза и распространения коронавируса.
Фото : Петропавловск.news13 марта 2020, 07:32
В связи с запретом президента страны на проведение массовых мероприятий - традиционные праздничные гуляния на Наурыз будут отменены, сообщает zakon.kz со ссылкой на Петропавловск.news.
Об этом в четверг заявил аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов на заседании акимата.
Акимам районов и Петропавловске обеспечить запрет на проведение массовых мероприятий. Праздничные мероприятия Наурыз мейрамы тоже не будут проводится в традиционном виде, потому что это относится к массовым мероприятиям, - сказал Аксакалов.
Глава региона акцентировал внимание, что все это – превентивные меры, которые направлены на защиту населения, на предотвращение ввоза и распространения коронавируса, объявленного организацией ВОЗ пандемией. Соответствующие поручения даны во время совещания президента страны с руководителями госорганов 12 марта.
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