Почему в Казахстане не пользуются детскими креслами?

Чем это чревато обсудили за круглым столом в Нур-Султане эксперты, казахстанские чиновники и представители сервиса Яндекс.Такси.

158 аварий с участием детей-пассажиров до 12 лет произошло в Казахстане за январь-февраль 2020 года. 10 детей погибли, 186 получили различные травмы. Об этом на круглом столе "Детство без опасности" рассказала старший инспектор по особым поручениям майор полиции Актоты Боранова, сообщает корреспондент zakon.kz.

Всего за 2 месяца в стране было зарегистрировано 1893 ДТП, где 212 человек погибли и еще 454 получили травмы.

- Если сравнить с показателями 2019 года, есть небольшой рост, но мы стараемся снизить этот показатель. Всего с участием несовершеннолетних было допущено 353 ДТП, это 18% от общего числа. Погибли 18 детей и 385 получили различные травмы, - привела статистические данные Боранова.

Она отметила, что в республике есть проблема использования детских удерживающих устройств (автокресла и другие). Хотя сотрудники правоохранительных органов ежеквартально проводят различные оперативно-профилактические мероприятия и разъясняют необходимость использования автокресел.

По мнению экспертов, есть несколько причин такой непопулярности: миф, что перевозить ребенка у себя на руках безопасней, чем в специальном детском кресле; незнание законов, которые грозят водителям штрафом за отсутствие удерживающих приспособлений (в случае, если пассажиром является ребенок); низкие штрафы (в России например, размер штрафа был равен стоимости автокресла, сейчас, когда цена кресла увеличилась, идут разговоры о повышении суммы наказания); недостаточное внимание к вопросу со стороны патрульной полиции и других госорганов; непонимание родителей важности наличия автокресла.

- Яндекс.Такси уделяет особенное внимание теме детской безопасности. В 2019 году в нашем приложении в Алматы появилась возможность заказать автомобиль с детским креслом. Для этого мы вместе с парками-партнерами закупили несколько сотен удерживающих устройств, водители прошли специальное обучение. Однако пользователи, к сожалению, эту услугу часто игнорируют, - рассказал руководитель направления детских сервисов Яндекс.Такси Никита Кузнецов.

- Большая движущая сила, которая позволяет нам предлагать заказ машины с детским креслом и в результате обеспечивать мобильность родителям и детям, это корректное исполнение законодательства и сознательное отношение общества к вопросу перевозки детей. В случае, если в стране недооценивают важность этой проблемы, нам тяжело дальше развивать подобный сервис и увеличивать количество машин, оборудованных удерживающими устройствами, - пояснил он.

В России статистика распространения автокресел иная - большинство людей всегда используют их при перевозке детей. Найти причину такого положения дел, по словам экспертов, сложно. Но очевидна активная работа с общественностью. Например, инициативные группы, работают с родителями в более чем, 100 перинатальных центрах. А значит все эти новоиспеченные родители сразу знают о мерах безопасности.

По мнению исполнительного директора Яндекс.Такси по развитию рынков Центральной Азии Тамирлана Шапиева, в борьбе за безопасность детей необходимо действовать совместно и выработать комплексный подход. С одной стороны, важно участие государства. С другой - нужно обучать родителей и разъяснять необходимость использования детских кресел, так как безопасность ребенка - это, в первую очередь, их ответственность.

Организаторы круглого стола также представила результаты своих исследований о детском травматизме в Московской области. Так, по их данным, пиковый период ДТП приходятся на май – август, в выходные дни с 18:00 до 01:00, в ясную сухую погоду, в результате столкновений на переходах и перекрестках. При этом в 42% случаях дети перевозились в автокреслах, в 13% - бустеры, 18% - пристегнуты штатным ремнем, и еще 15% провозились без использования какого либо детского удерживающего устройства.

- Почти в 2 раза больше вероятность получения травм при отсутствии удерживающих устройств. Даже если ребенок получил травму, находясь в автокресле, все-таки они были менее тяжелые, чем если бы устройства не было. Автокресло серьезно снижает тяжесть травм шеи и позвоночника вплоть до избежания этих травм. И в каждом 11-м ДТП было зафиксирована смерть детей, которые перевозились без использования удерживающих устройств. Чаще всего травмы приходятся на голову либо на брюшную полость (потому что там проходит ремень), - привела данные ведущий аналитик Экспертного центра "Движение без опасности" Елена Борисенко.

Очень важно качество удерживающего устройства. Некачественные автокресла не просто не защищают ребенка, но и могут нанести еще больше повреждений. Борисенко призвала родителей, не жалеть денег на хорошие автокресла подходящие ребенку по возрасту, обязательно проверять сертификат соответствия, смотреть crash-тесты и срок годности.

- Оказалось, что многие не знают, что у кресла есть срок годности, - добавила она.

На данный момент Казахстан лидирует среди стран ЕАЭС по смертности при ДТП. А потому рекомендации, озвученные российскими экспертами более чем актуальны. Остается надеяться, что они были услышаны и скоро ситуация изменится.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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