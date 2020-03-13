Чистая прибыль КазМунайГаза составила более 1 трлн тенге

Национальная компания опубликовала финансовые результаты за 2019 год.

КазМунайГаз по итогам 2019 года "чистыми" заработал 1 трлн 158 млрд тенге. Рост составил 67% (в 2018 году – 694 млрд тенге).

Положительное влияние на динамику чистой прибыли оказало увеличение объемов реализации газа в Китай, увеличение финансовых доходов и уменьшение финансовых расходов в 2019 году, – сообщается в пресс-релизе компании.

В целом, 2019 год для КазМунайГаза прошел под знаком стабильности. Как отмечают аналитики, КазМунайГазу удалось значительно улучшить финансовую устойчивость компании.

Наблюдается рост практически всех финансовых показателей. EBITDA компании увеличилась на 15% и достигла 1 трлн 963 млрд тенге. Объем свободного денежного потока также вырос на 42% до 592 млрд тенге.

Исключением стало незначительное снижение выручки на 1,9% – c 6 трлн 989 млрд тенге в 2018 году до 6 трлн 859 млрд тенге в 2019 году. В основном это связано со снижением средней цены марки "Брент" на 10% и уменьшением объемов трейдинга нефти KMG International. Тем не менее, эти факторы были частично компенсированы увеличением объемов экспорта газа в Китай и ослаблением среднего обменного курса тенге к доллару США на 11%. Выручка от реализации казахстанского газа на экспорт увеличилась на 22,9% до 674 млрд тенге.

Напомним, в феврале месяце КазМунайГаз объявил производственные результаты за 2019 год. Уровень добычи нефти и конденсата в прошлом году был стабильным и составил 23,6 млн тонн или 26% от всей добычи в Казахстане. Через трубопроводные системы национальной компании было транспортировано 78 066 тыс. тонн нефти и 103 494 млрд м³ газа. Кроме того, КазМунайГаз полностью покрыл потребности внутреннего рынка РК в светлых нефтепродуктах, а избыточные объемы были экспортированы на рынки Европы и Центральной Азии.

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