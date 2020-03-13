У президента Бразилии - коронавирус? Трамп контактировал с его больным секретарем

7 марта Фабио Вайнгартен сопровождал Болсонару в США. При этом он контактировал с американским президентом Дональдом Трампом.

Международные СМИ сообщают о том, что президент Бразилии Жаир Болсонару и сопровождавшая его во время поездки в США команда в четверг сдали тесты на коронавирус, после того как у главы секретариата по коммуникациям администрации президента Бразилии Фабио Вайнгартена выявили это заболевание, передает zakon.kz.

7 марта Фабио Вайнгартен сопровождал Болсонару в США. При этом он контактировал с американским президентом Дональдом Трампом.

По информации G1, помимо главы Бразилии, которому 21 марта исполняется 65 лет, на коронавирус проверяют его 37-летнюю жену Мишель, а также одного из сыновей - федерального депутата Эдуарду Болсонару. Анализы также сдали министры обороны - Фернанду Азеведу-и-Силва, и госбезопасности - Аугусту Элену. Глава МИД Бразилии Эрнест Араужу еще не вернулся из поездки в США. Его тоже проверят на наличие инфекции и отправят на 14-дневный карантин, пишет ТАСС.

Результаты будут готовы в пятницу, 13 марта. Однако одно СМИ в twitter уже сообщило, что тест на коронавирус у президента Бразилии оказался положительным.

Относительно президента США Дональда Трампа в иноСМИ пока нет информации.

#URGENTE | El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio positivo para el Coronavírus. pic.twitter.com/kEQPHzyswE — Nexofin (@Nexofin) March 12, 2020

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!