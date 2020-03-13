Главный тренер "Арсенала" заразился коронавирусом

Клуб пропустит несколько матчей чемпионата Англии.

У главного тренера лондонского футбольного клуба "Арсенал" Микеля Артеты выявлен коронавирус COVID-19, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы лондонского клуба, персонал команды отправился в самоизоляцию, на карантине будут находиться все игроки и тренерский штаб клуба.

Из-за этого клуб пропустит несколько матчей чемпионата Англии.

Это действительно разочаровывает. Я сдал тест после того, как почувствовал себя плохо. Вернусь к работе, как только мне разрешат,— сказал тренер.

К работе в ближайшее время смогут вернуться сотрудники и игроки клуба, не контактировавшие с главным тренером.

Мы с нетерпением ждем возможности вернуться к тренировкам и играм, как только получим разрешение врачей,— отметил спортивный директор Рауль Санльехи.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!