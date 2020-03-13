Главный тренер "Арсенала" заразился коронавирусом
Клуб пропустит несколько матчей чемпионата Англии.
Фото : i.sportarena.com13 марта 2020, 10:11
У главного тренера лондонского футбольного клуба "Арсенал" Микеля Артеты выявлен коронавирус COVID-19, передает zakon.kz.
По информации пресс-службы лондонского клуба, персонал команды отправился в самоизоляцию, на карантине будут находиться все игроки и тренерский штаб клуба.
Из-за этого клуб пропустит несколько матчей чемпионата Англии.
Это действительно разочаровывает. Я сдал тест после того, как почувствовал себя плохо. Вернусь к работе, как только мне разрешат,— сказал тренер.
К работе в ближайшее время смогут вернуться сотрудники и игроки клуба, не контактировавшие с главным тренером.
Мы с нетерпением ждем возможности вернуться к тренировкам и играм, как только получим разрешение врачей,— отметил спортивный директор Рауль Санльехи.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5011332-7c334910923ef9472477c35bce0bb5cb
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...