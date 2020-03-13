В Казахстане сокращен жума-намаз и приостановлена пятничная проповедь

Пожилым людям, больным и женщинам рекомендовано воздержаться от посещения жума-намаза.

Духовное управление мусульман Казахстана приняло ряд мер, направленных на недопущение распространения коронавируса, сообщает zakon.kz.

Сегодня коронавирус распространяется во многих странах мира, все больше людей заражаются этим вирусом, и Духовное управление мусульман Казахстана также обеспокоены этой ситуацией, говорится в его сообщении.

В связи с этим ДУМК приняло ряд мер по безопасному проведению коллективной пятничной молитвы – жума-намаза, куда обычно приходит очень много народу. По информации муфтията, все эти меры направлены на недопущение распространения коронавируса.

- Так, с 20 марта будет временно приостановлена 30-минутная проповедь, которая читается перед пятничной молитвой;

- четыре раката сунны, которые читаются после пятничной молитвы, рекомендуется читать дома;

- после намаза Коран не читается, имам совершает краткую молитву;

- после намаза члены жамагата не пожимают друг другу руку со словами "Жұма қабыл болсын";

- в мечеть следует приходить в маске;

- после намаза не следует долго задерживаться в мечети;

- не приводить в мечеть несовершеннолетних детей;

- пожилым людям, больным и женщинам рекомендовано воздержаться от посещения жума-намаза;

- в хорошую погоду разрешается совершать жума-намаз во дворе мечети.

Духовенство страны призывает мусульман с пониманием отнестись к таким мерам, которые приняты в профилактических целях.

Данное решение ДУМК вступает в силу с 13 марта.

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