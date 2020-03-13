В Казахстане сокращен жума-намаз и приостановлена пятничная проповедь
Пожилым людям, больным и женщинам рекомендовано воздержаться от посещения жума-намаза.
Духовное управление мусульман Казахстана приняло ряд мер, направленных на недопущение распространения коронавируса, сообщает zakon.kz.
Сегодня коронавирус распространяется во многих странах мира, все больше людей заражаются этим вирусом, и Духовное управление мусульман Казахстана также обеспокоены этой ситуацией, говорится в его сообщении.
В связи с этим ДУМК приняло ряд мер по безопасному проведению коллективной пятничной молитвы – жума-намаза, куда обычно приходит очень много народу. По информации муфтията, все эти меры направлены на недопущение распространения коронавируса.
- Так, с 20 марта будет временно приостановлена 30-минутная проповедь, которая читается перед пятничной молитвой;
- четыре раката сунны, которые читаются после пятничной молитвы, рекомендуется читать дома;
- после намаза Коран не читается, имам совершает краткую молитву;
- после намаза члены жамагата не пожимают друг другу руку со словами "Жұма қабыл болсын";
- в мечеть следует приходить в маске;
- после намаза не следует долго задерживаться в мечети;
- не приводить в мечеть несовершеннолетних детей;
- пожилым людям, больным и женщинам рекомендовано воздержаться от посещения жума-намаза;
- в хорошую погоду разрешается совершать жума-намаз во дворе мечети.
Духовенство страны призывает мусульман с пониманием отнестись к таким мерам, которые приняты в профилактических целях.
Данное решение ДУМК вступает в силу с 13 марта.
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