Отменили досрочные каникулы. В акимате Алматинской области опровергли информацию

Данная информация недостоверная.

В instagram появилось обращение родителей одной из школ Алматинской области - якобы детей не отпускают на каникулы с 16 марта. В пресс-службе акима региона опровергли эту информацию, передает zakon.kz.

Речь идет о школе им. Ораза Жандосова в Енбекшиказахском районе.

В Казахстане объявили детям досрочные каникулы с 16 марта по 5 апреля, в нашей школе нет! Моя дочь говорит у них СОРРЧИ будут и только с 20 марта каникулы? Почему в поселках не проверяют школы?! Там даже руки нет умывальников нормальных мыть на все 3 этажа 2 крана на 1000 учеников! И почему они должны учиться когда все будут на досрочных каникулах? Помогите разобраться!!! - сказано в сообщении (орфография и пунктуация сохранены).

Мы обратились за комментарием в акимат Алматинской области. Там эту информацию опровергли.

Уже вышел приказ - все школы выходят с 16 марта на каникулы. Поэтому данная информация недостоверная, - сообщил пресс-секретарь акима региона Галымурат Жукел.

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