Нигматулин: Защита прав потребителей получит дополнительную законодательную поддержку

Как подчеркнул председатель Мажилиса, крепкая законодательная база и совершенствование отечественного законодательства в этой сфере повышает эффективность механизмов защиты прав потребителей.

Сегодня под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, сообщает zakon.kz.

Мажилисменам предлагается обсудить в первом чтении законодательные поправки по вопросам защиты прав потребителей.

Как подчеркнул председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, крепкая законодательная база и совершенствование отечественного законодательства в этой сфере повышает эффективность механизмов защиты прав потребителей.

Законопроект направлен, в частности, на формирование целостной системы защиты прав потребителей, институциональное усиление и активное использование НПО в вопросах досудебного рассмотрения потребительских споров, усиление роли уполномоченного органа в сфере защиты прав потребителей.

В первом чтении депутаты обсудят законодательные новшества по вопросам регулирования цифровых технологий.

Цель законопроекта – создание правовой основы для внедрения и развития цифровых технологий в нашей стране, регулирования общественных отношений, связанных с применением и внедрением цифровых технологий (блокчейн, большие денные и др.), а также создания условий при реализации проектов в области информационно-коммуникационных технологий.

Во втором чтении Палате предстоит рассмотреть законодательные поправки относительно мобилизационной подготовки и мобилизации.

Наряду с этим Бюро Мажилиса включило в проект повестки ратификационный законопроект, который будет рассмотрен на пленарном заседании. Это поправки к Рамочному соглашению о партнерстве между Казахстаном и Азиатским Банком Развития по усилению сотрудничества в целях экономической диверсификации, устойчивому развитию и всеобъемлющему росту нашей страны.

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