Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Нигматулин: Защита прав потребителей получит дополнительную законодательную поддержку

Как подчеркнул председатель Мажилиса, крепкая законодательная база и совершенствование отечественного законодательства в этой сфере повышает эффективность механизмов защиты прав потребителей.

Фото : Пресс-служба Мажилиса13 марта 2020, 11:28

Сегодня под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, сообщает zakon.kz.

Мажилисменам предлагается обсудить в первом чтении законодательные поправки по вопросам защиты прав потребителей.

Как подчеркнул председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, крепкая законодательная база и совершенствование отечественного законодательства в этой сфере повышает эффективность механизмов защиты прав потребителей.

Законопроект направлен, в частности, на формирование целостной системы защиты прав потребителей, институциональное усиление и активное использование НПО в вопросах досудебного рассмотрения потребительских споров, усиление роли уполномоченного органа в сфере защиты прав потребителей.

В первом чтении депутаты обсудят законодательные новшества по вопросам регулирования цифровых технологий.

Цель законопроекта – создание правовой основы для внедрения и развития цифровых технологий в нашей стране, регулирования общественных отношений, связанных с применением и внедрением цифровых технологий (блокчейн, большие денные и др.), а также создания условий при реализации проектов в области информационно-коммуникационных технологий.

Во втором чтении Палате предстоит рассмотреть законодательные поправки относительно мобилизационной подготовки и мобилизации.

Наряду с этим Бюро Мажилиса включило в проект повестки ратификационный законопроект, который будет рассмотрен на пленарном заседании. Это поправки к Рамочному соглашению о партнерстве между Казахстаном и Азиатским Банком Развития по усилению сотрудничества в целях экономической диверсификации, устойчивому развитию и всеобъемлющему росту нашей страны.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты