Рассылка о 300 зараженных коронавирусом может стоить женщине свободы

В рассылке ложной информации подозревается 50-летняя жительница Балхаша.

Сотрудники полиции Карагандинской области 12 марта отследили факт рассылки в WhatsApp ложной информации о принудительном выселении из общежития студентов Балхашского медицинского колледжа и подготовке помещения к заселению трехсот человек якобы зараженных короновирусом, передает zakon.kz.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст. 274 УК (распространение заведомо ложной информации с использованием сетей телекоммуникаций).

По результатам проведенных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлена 50-летняя жительница г.Балхаш, - сообщили в полиции.

В связи с чем Департамент полиции Карагандинской области призывает жителей области не идти на поводу слухов и домыслов, появляющихся в социальных сетях. Основываться только на официальные сведения компетентных государственных органов.

"Напоминаем, что за совершение подобных преступлений предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы", - резюмировали в ДП.

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