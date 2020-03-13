Сколько человек прибыло в Казахстан из стран с коронавирусом

Так, по 1 "а" категории ( КНР, Иран, Южная Корея) прибыло 1454 человека.

В Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК рассказали, из каких стран, отнесенных к "высокому эпидемиологическому риску", прибыли в Казахстан с момента распространения коронавируса, передает zakon.kz.

Так, по 1 "а" категории ( КНР, Иран, Южная Корея) прибыло 1454 человека, помещено на карантин – 401 человек, в том числе: граждане РК – 90, иностранные граждане – 311, граждане КНР – 306;

Снято с карантина – 232 человека, остаются – 169 человек.

Из Ирана прибыло - 69 человек, помещено на карантин – 68,в том числе: граждане РК – 52, иностранные граждане – 16, в том числе граждане Ирана – 16;

Снято с карантина – 35 человек, остаются – 33 человека.

Из Южной Кореи прибыло 819 человек, помещено на карантин – 764 лиц, в том числе: граждане РК – 706, иностранные граждане – 58, в том числе граждане Южной Кореи – 13 человек.

Снято с карантина - 65 человека, остаются – 699 человек.

Из Италии прибыло 37 человек, помещено на карантин – 37 лиц, в том числе: граждане РК – 33, иностранные граждане – 4, в том числе граждане Италии – 0 человек.

Снято с карантина – 0 человека, остаются – 0 человек.



По категории 1 "б" (Франция, Германия, Испания).

Из Франции - изолированы на дому – 17 человек, в том числе: граждане РК – 12, иностранные граждане – 5 человек;

Германия. Изолированы на дому – 217 человек, в том числе: граждане РК – 108, иностранные граждане – 109 человек;

Снято с изоляции на дому – 22 человек, остаются – 195 человек.

Испания. Изолированы на дому – 34 человек, в том числе: граждане РК – 19, иностранные граждане – 15 человек;

Снято с изоляции на дому – 2 человек, остаются – 32 человек.

С симптомами ОРВИ и гриппа были госпитализированы в стационары 23 человека.



По 2 категории - со средним эпидемиологическим риском (Швейцария, Великобритания, Нидерланды).

Прибыло 267 человек, на медицинском наблюдении – 248 лиц, в том числе: граждане РК – 58, иностранные граждане – 190.

Снято с медицинского наблюдения – 5 человек, остаются – 243 человек.

По последним данным, в мире всего зарегистрировано 134 554 случая заражения коронавирусной инфекцией в 127 странах.

Наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом в Италии – зафиксированы более 15 113 случаев заражения, 1 016 из них с летальным исходом. На фоне этого власти Италии приняли решение закрыть все рестораны и магазины, кроме продуктовых и аптек.

В КНР 80 793 случая (За последние сутки нет ни одного подтвержденного случая). Из них - 3 169 с летальным исходом. Выписано с выздоровлением 62 793 человека.

В Иране подтвердилось 10 075 случаев заражения, с летальным исходом – 429.

В Южной Корее общее число зараженных выросло до 7 869 человек, число погибших – до 66. На фоне этого Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего уровня, а начало учебы во всех школах и дошкольных учреждениях отложили до 23 марта.

Непростая ситуация сложилась в Европе. Помимо Италии, вирус бушует во Франции, Испании и Германии.

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