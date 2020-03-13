Мусин назначен советником Токаева

Токаев подписал распоряжение.

Мусин Багдат назначен советником Касым-Жомарта Токаева, передает zakon.kz.

Мусин Багдат Батырбекович назначен советником Президента Республики Казахстан по цифровизации и инновационным технологиям, - говорится в распоряжении Токаева, опубликованном на Акорде.

Мусин Багдат Батырбекович родился 3 марта 1983 года в Экибастузе.

В 2004 году окончил Университет имени С. Демиреля по специализации "Программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники" (Высшее GPA 3,3 из 4); в 2006 - Казахский институт правоведения и международных отношений по специализации "Правовед".

Трудовой стаж:

· Главный инженер-программист, начальник отдела, заместитель директора департамента по созданию IT-подразделений в государственных органах АО "Национальные информационные технологии" (2004-2007);

· Начальник отдела сопровождения информационных систем в РГП "Республиканский центр правовой информации" Министерства юстиции РК (2007-2008);

· Советник Министра юстиции РК по информационным технологиям, начальник управления информационных технологий Министерства юстиции РК (2008-2010);

· Заместитель директора департамента государственной политики в области информационных технологий Министерства связи и информации Республики Казахстан (2010-2011);

· Заместитель Председателя Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН Министерства связи и информации Республики Казахстан (04.2011-01.2012);

· Председатель Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (02.2012-07.03.2014);

· Председатель правления акционерного общества "Национальные информационные технологии" (07.04.2014-08.2014);

· Председатель правления АО "Казпочта" (01.08.2014-01.2017);

· Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (01.2017-05.2018)

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