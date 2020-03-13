Назначен замминистра внутренних дел РК

Им стал Сунтаев Кайрат.

Назначен заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан. Им стал Сунтаев Кайрат, сообщает zakon.kz.

Сунтаев Кайрат Имятович назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан, - говорится в распоряжении Токаева, опубликованном на Акорде.

Ранее он занимал должность руководителя Департамента Агентства по противодействию коррупции по городу Алматы.

Сунтаев Кайрат родился 7 мая 1961 года в Павлодарской области; Краснокутский район; п. Краснокутск.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1987-1992)

Юрист

Высший квалификационный класс 3 категории (05.2019)

Трудовой стаж:

· Каменщик Комсомольско-молодежной бригады ПМК-1910 п. Краснокутск Павлодарской области (1979-1981);

· Каменщик, электросварщик жилищно-эксплуатационного участка треста "Алмаатыкультбытстрой", г. Алматы (1983-1987);

· Инструктор по спорту 1 категории ЖЭУ треста "Алмаатакультбыстрой" (1986-1987);

· Следователь прокуратуры Краснокутского района Павлодарской области (1992-1993);

· Следователь прокуратуры Павлодарской области (1993-1994);

· Прокурор по надзору за следствием и дознанием в органах Министерства внутренних дел Республики Казахстан, старший прокурор следственного управления Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (1994-1995);

· Старший прокурор управления по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (1995-1997);

· Прокурор Ерементауского района Акмолинской области (1997-1998);

· Прокурор Алматинского района г. Астаны (1998-2000);

· Заместитель прокурора г. Астаны (2000-2002);

· Заместитель директора юридического департамента "KEGOC" (2002-2004);

· Заместитель начальника департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по г. Астане (2004-2006);

· Исполняющий обязанности начальника Департамента следствия и дознания Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2006);

· Начальник Департамента следствия и дознания Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2006);

· Заместитель председателя Следственного комитета Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2006-2007);

· И.О., Председатель Следственного комитета Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2007-08.2008);

· Начальник ДВД Атырауской области (08.2008-06.2009);

· Заместитель начальника Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Карагандинской области (10.2009-2010);

· Инспектор отдела правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан (2011-2014);

· Руководитель Департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции Актюбинской области (12.2014-12.01.2016);

· Руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции по Актюбинской области (12.01.2016-06.2018);

· Руководитель Национального бюро по противодействию коррупции Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (06.2018-06.2019);

· Руководитель Департамента Агентства по противодействию коррупции по городу Алматы (с 07.2019)

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