Алматинские предприятия увеличат выпуск масок и дезинфекторов

В течение ближайшей недели-двух дефицит будет снят.

В Алматы нашли решение для устранения дефицита масок и дезинфицирующих средств. Руководитель Управления Управления предпринимательства и инвестиций Алматы Еркебулан Оразалин сообщил о том, что в ближайшие дни алматинские заводы запустят дополнительное оборудование, что позволит увеличить их количество на рынке, передает zakon.kz.

По требованию акимата Алматы, во всех общественных местах мегаполиса должны быть установлены антисептики, санитайзеры, необходимо иметь в наличии медицинские маски.

Кроме того, люди активно скупают маски и дезинфекторы в аптеках, из-за чего возник дефицит.

У нас есть в Алматинской области производственная компания, из мощность при нынешнем оборудовании выпуск до 3 млн масок в месяц. Так как сейчас эта продукция в зоне повышенного внимания, вся эта продукция на 100% законтрактована СК «Фармация», которая определенную часть выделяет на Алматы. Мы можем сказать, если 100 тыс. масок они производят, 60 тыс. они передают ежедневно в город, 40 тыс. перераспределяют по другим регионам в общей централизованной координации с другими регионами. Но мы не скрываем, дефицит возник, - сказал Еркебулан Оразалин.

Глава Управления сообщил, что решение проблемы уже найдено.

Закуплено новое оборудование данным предприятием, физически переправляется через границу с Китаем. При лучшем раскладе до понедельника будет налажена пуско-наладка на действующем предприятии на свободных площадях, и производственная мощность будет увеличена до 8 млн масок в месяц. Мы с СК «Фармация» переговорили, во избежание спекуляций на рынке с этими масками, мы дополнительно будем как город выделять оборотные средства для данного производственного предприятия для приобретения сырья, нам это дает рыночную возможность влиять на поставки продукции и будем напрямую контрактовать с самыми крупными аптеками на территории города, - добавил Еркебулан Оразалин.

Что касается антисептиков и санитайзеров, то определенную долю рынка покрывает алматинский производитель бытовой химии.

С ними мы вопросы также по пополнению оборотных средств решаем и я думаю, что в ближайшие дни мы запустим дополнительные объемы производства. В целом, в течение ближайшей недели-двух мы дополнительно насытим розничный рынок перечисленной санитарной продукции и максимально будем снимать этот ажиотаж, - заверил глава Управления.

Он не исключил, что в аптеках могут ввести дополнительные ограничения на количество отпуска масок в одни руки.

Альберт Ахметов

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