Король и королева Норвегии на карантине

Решение было принято из предосторожности.

Король Норвегии Харальд V и королева Соня отправлены на карантин из-за коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, у королевской четы нет симптомов, и решение было принято из предосторожности, потому что пара выезжала в последние две недели за границу.

Также изолированы несколько министров норвежского правительства.

В Норвегии уже более 700 человек заразились коронавирусом.

12 марта премьер-министр страны Эрна Сульберг заявила, что правительство объявляет о введении самых радикальных и серьезных мер, которые когда-либо предпринимались в Норвегии.

Все детские сады, школы и университеты будут закрыты, - заявила премьер.

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