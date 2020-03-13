Король и королева Норвегии на карантине
Решение было принято из предосторожности.
Фото : gazeta.ru13 марта 2020, 12:30
Король Норвегии Харальд V и королева Соня отправлены на карантин из-за коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации издания, у королевской четы нет симптомов, и решение было принято из предосторожности, потому что пара выезжала в последние две недели за границу.
Также изолированы несколько министров норвежского правительства.
В Норвегии уже более 700 человек заразились коронавирусом.
12 марта премьер-министр страны Эрна Сульберг заявила, что правительство объявляет о введении самых радикальных и серьезных мер, которые когда-либо предпринимались в Норвегии.
Все детские сады, школы и университеты будут закрыты, - заявила премьер.
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