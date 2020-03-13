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Названа страна, которой выгодно падение цен на нефть

В прошлом году правительство Индии потратило на нефть 95,6 миллиарда долларов.

Фото : iarex.ru13 марта 2020, 12:33

Внезапное падение цен на нефть — подарок для Индии, завил главный экономист IHS Markit в Азиатско-Тихоокеанском регионе Раджив Висвас, передает zakon.kz.

По его мнению, благодаря сложившейся ситуации страна может подстегнуть добывающие отрасли экономики и, как следствие, снизить ключевую ставку и обеспечить бизнес более дешевыми кредитами, пишет "Рамблер".

Учитывая, что Индия в настоящее время импортирует более 80 процентов энергоресурсов, низкая стоимость нефти на мировом рынке крайне выгодна для государства.

Например, в прошлом году правительство страны потратило на нефть 95,6 миллиарда долларов. В случае если цены на энергоресурс останутся в пределах 30-40 долларов, Индии удастся сэкономить огромную сумму денег. Ранее министр нефти и газа страны Дхармендра Прадхан отмечал, что он был бы абсолютно счастлив, если бы нефть стоила не дороже 60 долларов.

Предполагается, что снижение затрат на импорт благотворно скажется на экономическом росте страны. В частности, правительству удастся направить больше средств на развитие собственной нефтяной промышленности, энергетики и транспорта.

Также при создавшихся условиях не исключено, что в текущем году Индия способна показать хороший рост ВВП.

Ранее аналитики назвали страны, проигрывающие от развязывания нефтяной войны. США потерпит убытки из-за того, что низкие цены на нефть делают нерентабельной добычу сланцевой нефти, а Нигерия, Ирак и Алжир могут быть ввергнуты в глубочайший кризис из-за низкого уровня диверсификации своих экономик.


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