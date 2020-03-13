Компания "Рахат" запустила производство мармелада в Шымкенте

Ввод в действие производственной линии стал стратегическим шагом для "Рахат".

Кондитерская компания "Рахат" ввела в действие новую линию по производству мармелада. Запуск реализован в рамках меморандума о сотрудничестве между акиматом Шымкента и ТОО "Рахат-Шымкент", сообщает zakon.kz.

Проект принес 1,8 миллиардов тенге инвестиций в производственный потенциал третьего в Казахстане мегаполиса республиканского значения. Благодаря этому проекту 80 жителей региона получили рабочие места. Фабрика в Шымкенте будет производить до 1 тонны мармелада в час и до 3,5 тысяч тонн в год.

По словам заместителя акима Шымкента Максута Исахова, со стороны государства была оказана поддержка в размере 90 миллионов тенге субсидированных кредитных ставок. Он считает, что сладкая продукция казахстанского бренда внесет свой вклад в повышение национального имиджа страны перед туристами, которые посещают культурную столицу СНГ - город Шымкент, поэтому призвал "Рахат" расширять производство, привлекать инвестиции в город и открывать новые рабочие места.

Говоря о планах компании и особенностях мармелада, производимого в Шымкенте, председатель правления АО "Рахат" Константин Федорец отметил: "Покупательский спрос на сегмент мармеладной продукции демонстрирует стабильный рост, как на внутреннем, так и на внешнем рынке в связи с тенденцией перехода на здоровые кондитерские изделия с меньшим содержанием сахара, к которым и относится мармелад. Ввод в действие производственной линии в Шымкенте стал стратегическим шагом для "Рахат".

Компания планирует значительно расширить ассортимент. Уже сегодня налажена отливка новых сортов мармелада на основе натурального сырья – агар-агара, пектина и желатина на основе передовых технологий.

Фабрика оснащена современным оборудованием и уже выпускает шесть видов продукции по более чем 30 наименованиям. По итогам 2019 года произведено более 20 тысяч тонн кондитерских изделий.

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