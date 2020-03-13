Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Порошенко сбежал из Украины

13 марта его ждали на допрос.

Фото : eurosolidarity.org13 марта 2020, 12:47

Петр Порошенко уехал из Украины. Сделал он это накануне своего возможного ареста, предает zakon.kz.

13 марта его ждали на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины. Как сообщили в "МК", там ему собирались вручить подозрение и потребовать его ареста.

Адвокаты Порошенко сообщили, что их подзащитный завтра в ГБР явиться не может. Поскольку его нет в Украине — он находится за границей.

В Украине депутатам сейчас запрещены все загранкомандировки, уехать он мог только по личным делам. Известно, что у Порошенко есть вилла в испанской Марбелье. Но Испания сейчас относится к странам, в которых велик риск подхватить коронавирус. Видимо, на это и рассчитывает Порошенко. Даже если он вернется в Украину, его отправят не на допрос, а в обсервацию или самоизоляцию.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты