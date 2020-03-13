Жизнь под карантином в Италии глазами казахстанской студентки

Девушка оказалась в этой стране в самый разгар вспышки коронавируса.

Посещать общественные места нельзя, продукты закупают по интернету, медиков и оборудования не хватает, происходят в протесты в тюрьмах. Обо всем этом в видеоролике, предоставленном журналисту zakon.kz, рассказала казахстанская студентка, оказавшаяся под карантином в Италии.

На видео Асель (фамилию девушка попросила не указывать), рассказывает, как на всякий случай заказывает покупку продуктов на двух интернет-сайтах.

В магазин, конечно, выходить можно, но очень осторожно. Поэтому мы решили делать это онлайн. Вот так происходит шопинг. Интернет работает очень медленно. Я уже час сижу. Вчера я взяла все, что мне надо. Но сейчас обещают, что вообще хотят все закрыть. Конечно, кроме продуктовых магазинов и аптек, которые закрывать не будут, но лучше не рисковать. И, похоже, все так думают. В общем, когда я начала делать онлайн-шопинг, сказали, что ближайшая доставка будет завтра в 12 часов, но пока я этот медленный шопинг делаю, теперь только 14 марта будет ближайшая доставка (видео снято 11 марта). У нас до 14 марта есть продукты, поэтому мы решили подождать, – рассказывает Асель.

Также она говорит, что гулять на улице нельзя. Общественные места точно нельзя посещать. По местным телеканалам беспрестанно идут новости на тему распространения коронавируса. Так, в одной из телепередач медик специально для тех, кто считает распространение вируса фейком, рассказывает, как мучаются пациенты, как они страдают, как медики пытаются им помочь.

Врач говорит, что не хватает оборудования, не хватает людей, и те, кто сейчас настоящие герои, это врачи. Они буквально засыпают на рабочем месте, так как не хватает сотрудников. Сейчас по новостям объявляют, что ведут набор всех тех, у кого есть медицинское образование, потому что у них не хватает сотрудников. В другом новостном выпуске показывают, что происходят протесты в тюрьмах в Италии. Заключенные требуют, чтобы их освободили, потому что они не хотят быть закрытыми на время вспышки коронавируса, потому что боятся за свои жизни, – перевела Асель на русский язык слова итальянских телеведущих.

Напомним, Италия первой среди европейских стран ввела 31 января режим ЧС из-за распространения коронавируса. Он будет действовать в течение полугода. По данным Минздрава страны, на 12 марта от осложнений COVID-19 умерли 1 016 пациентов. Общее число подтвержденных случаев заболевания - 12,8 тысяч.

Подготовил Владимир Демидов

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