Акмолинская область готовится к паводкам

В области определено 125 населенных пунктов, подверженных подтоплению.

В регионе продолжается активная подготовка к предстоящему весеннему паводку, которая началась еще задолго до оттепели, передает zakon.kz.

Сегодня местными исполнительными органами совместно с Департаментом по ЧС для представителей средств массовой информации проведен пресс-тур по подготовке и безаварийному пропуску паводковых вод в Сандыктауском и Атбасарском районах, в ходе которого журналисты смогли увидеть, что уже было сделано для минимизации ущерба от половодья, - сообщает управление внутренней политики.

Как отмечают в Департаменте по ЧС, всего в области определено 125 населенных пунктов, подверженных подтоплению. Наибольшую опасность представляют Атбасарский, Сандыктауский, Целиноградский

и Аршалынский районы.

Сегодня в области ведется широкомасштабная очистка и углубление водоотводных сооружений. Начаты взрывные работы по рыхлению и дроблению льда, которые уже завершены в Целиноградском, Аршалынском районах и сейчас проводятся в Атбасарском районе, - отметил заместитель начальника Департамента по ЧС Канат Доспаев.

В Атбасарском районе, относящемуся к регионам с высокой степенью возникновения угроз подтопления, противопаводковые мероприятия проведены в 9 населенных пунктах. Для этого большой объем работ проделан по укреплению обваловки дворовых территорий в селах Полтавка и Самарка, находящихся вдоль русла рек Жабай и Ишим, производится очистка логов, водопропускных сооружений и русел рек от дикой растительности. Также в Атбасаре приняты меры по защите общеобразовательных учреждений от половодья путем укладки мешкотары.

Активная помощь в профилактике паводков в Атбасарском районе оказывается волонтерами, которые на подворных обходах раздают тематические памятки, уточняют проживание граждан и количество имеющейся живности для проведения возможных эвакуационных мероприятий.

Готовы к прохождению весеннего периода и в Сандыктауском районе, где для предупреждения паводковых угроз проводятся масштабные мероприятия - отсыпка береговых линий, возведение обвалований вдоль берегов рек, вырубка кустарника в русле рек.

К слову, для ликвидации весенних паводков в Акмолинской области с населенных пунктов вывезено более 1,5 млн. кубометров снега, подготовлено 31,3 тыс. тонн инертных материалов, 93,2 тыс. мешкотары,

в полную готовность приведено более 1 тыс. единиц спецтехники.

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