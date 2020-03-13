Султанов: Товарооборот снижается, но это не приведет к дефициту продуктов

Сейчас мы видим, что за 2 месяца произошло снижение показателей темпов роста торговли почти в 2 раза. Если в прошлом году показатель составлял 0,7%, сегодня это только 0,36%, сказал Султанов.

Темпы роста товарооборота в Казахстане за 2 месяца снизились в 2 раза. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе Центральных коммуникаций рассказал министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, передает корреспондент zakon.kz.

Мы видим влияние на показатели торговли и будем еще наблюдать. Особенно, по внешней торговле, поскольку у нас 80% товарооборота составляет сырье. Поэтому снижение цен на энергоносители и другие важные элементы нашего экспорта будет влиять. Они же будут влиять на показатели внутренней торговли, поскольку есть импорт определенных товаров, особенно промышленных. Сейчас мы видим, что за 2 месяца произошло снижение показателей темпов роста торговли почти в 2 раза. Если в прошлом году показатель составлял 0,7%, сегодня это только 0,36%, - сообщил он и добавил, что эти показатели не приведут к продовольственному дефициту.

По его словам, страна обеспечена всеми необходимыми продуктами, и более того, в этой ситуации появляются "окна возможности".

У нас есть возможность вместе с нашими соседями заместить поставку товаров в соседнюю Россию, обеспечить дополнительную поддержку нашим отечественным товаропроизводителям. Все эти меры сегодня во взаимодействии с местными исполнительными органами дополнительно принимаются. Министерство торговли, в этом году будем усиливать поддержку экспортеров, - добавил он.

Он отметил, что у Казахстана есть определенная зависимость от импорта некоторых продуктов, например, сахару и мясу курицы. Но зато, в соседней России по этим товарам – перепроизводство.

Поэтому здесь в доставке его на внутренний рынок, как единой территории ЕАЭС, мы никаких проблем не видим. Контракты, которые ранее были заключены, они исполняются, и поставка во все регионы стран обеспечена. Приняты дополнительные меры для того, чтобы снабжение всех городов и населенных пунктов продовольствием было обеспечено в полной мере. Были предприняты со стороны местных исполнительных органов, налажена система межрегионального взаимодействия, по обмену продовольствия, дополнительные меры предпринимаются по ярмаркам, выездным местам торговли, - сообщил он и добавил, то в столице, например, акимат выделил дополнительно 1 млрд тенге и законтрактовал ряд столичных сетей продовольственных магазинов, для того, чтобы они дополнительно закупили товары.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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