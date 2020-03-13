Такую картинку можно поймать в любом магазине - министр об ажиотаже

Не нужно создавать ажиотаж.

На пресс-конференции в Службе Центральных коммуникаций министр торговли и интеграции Бахыт Султанов отметил, что не нужно создавать ажиотаж, передает корреспондент zakon.kz.

Когда мы говорим, что есть ажиотаж, я призываю не верить такой информации. Вы видели, в соцсетях гуляет одна и та же фотография, когда вдоль касс стоят, когда поперек снимают фотографию, вы знаете, что в любом супермаркете всегда такую картинку можно поймать. Не нужно создавать ажиотаж, - сообщил он.

Министр отметил, что в стране приняты беспрецедентные меры против распространения короновируса.

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Также 13 марта руководитель Управления предпринимательства и инвестиций Алматы Еркебулан Оразалин обратился к алматинцам с просьбой не бежать в магазины и не скупать контейнерами продукты питания. А также рассказал, что магазины будут работать даже в случае объявления карантина.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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