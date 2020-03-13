Министр - казахстанцам: Ажиотаж ни к чему хорошему не приведет

На сегодняшний день в республике имеется 1,2 млн тонн социально значимых товаров. По их подсчетам этого количества хватит населению 5-6 месяцев.

Казахстан обеспечен социально значимыми товарами и производит внутри страны достаточное количество продуктов. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе Центральных коммуникаций рассказал министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, передает zakon.kz.

По оперативным данным Минсельхоза, на сегодняшний день в республике имеется 1,2 млн тонн социально значимых товаров. По их подсчетам, этого количества хватит населению на 5-6 месяцев.

При этом производство ежедневно идет по всем видам. Сырья для переработки достаточно, перерабатывающие предприятия в полной готовности при необходимости увеличить свою производительную мощность. Мы в Казахстане свою внутреннюю потребность закрываем более чем на 80%, по некоторым видам мы этот уровень превышаем – свыше 100%, - сообщил он.

По словам министра, Казахстан производит 3 млн тонн пшеничной муки, что обеспечивает население на 204%. Рис производится в объеме 144 тысячи тонн, потребность – 76 тысяч тонн, закрываем на 190%. Макароны производятся в объеме 165 тысяч тонн, потребляется 150 тысяч тонн, обеспеченность – 108%. Кроме того, республика выращивает 3,9 млн тонн картофеля, что покрывает на 107% внутреннюю потребность. По другим направлениям: говядина, свинина, баранина, конина – обеспеченность, по его словам есть: по говядине – 96%, свинине – 99%, баранине – 101%, конине – 90%.

Ажиотаж ни к чему хорошему не придет, просто будет нежелательная реакция. Продукции хватает. Мы все должны это понимать, - заключил Омаров.

Ранее в акимате Алматы заявили, что казахстанцы провоцируют рост цен на продукты, создавая ажиотаж, и призвали жителей страны не паниковать, поскольку даже в случае объявления карантина супермаркеты будут работать.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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