Пропавшего мальчика в Алматинской области нашли на заброшенной даче

Его вернули родителям.

В Алматинской области нашелся 8-летний Турсынбай Еркебулан, сообщает zakon.kz.

Тревогу первыми забили родители мальчика. Минувшим вечером они обратились в Управление полиции Илийского района и сообщили, что 8-летний Еркебулан не вернулся с тренировки.

Незамедлительно была создана специальная поисковая группа, в состав которой вошли сотрудники криминальной, ювенальной полиции, а также участковые инспекторы. Посильную помощь в проведении поисков также оказали волонтеры, а также жители населенного пункта Ащыбулак. Ребенка искали всю ночь, при этом не теряли веру в то, что он жив и мог просто заблудиться. Оказалось, не напрасно. Сегодня под утро мальчика нашли в заброшенном дачном массиве на окраине этого же поселка. Еркебулан переночевал в контейнере, обустроенном под жилое помещение. Как выяснилось, ребенок из-за детской шалости решил после тренировок не идти домой и забрел на этот участок. Благо, в беду он не попал. Живым и невредимым Еркебулана вернули родителям. К слову, мальчик из благополучной семьи, - рассказал начальник УП Илийского района ДП Алматинской области полковник полиции Марат Куштибаев.

Руководство Департамента полиции Алматинской области выражает благодарность волонтерскому движению и неравнодушным гражданам за повсеместную помощь, оказываемую в процессе розыска пропавших без вести людей, в том числе и детей.

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