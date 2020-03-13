Доллар выше 400: необходимость, но еще не провал

По мнению эксперта, очень важно, чтобы Нацбанк сумел сохранить оптимальный баланс между сдерживанием курса тенге к доллару США и его переукреплением к рублю.

Почему Национальный банк Казахстана был вынужден допустить рост доллара выше психологической отметки в 400 тенге, и стоит ли финрегулятору сдерживать дальнейший рост американской валюты, рассуждает Управляющий директор AERC (Центр исследований прикладной экономики) Олжас Тулеуов в посте в своем телеграмм-канале Tengenomika, сообщает zakon.kz.

Как отметил эксперт, официальное объявление Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) коронавирусной пандемии, присоединение Ирака, Кувейта и ОАЭ к саудитам в ценовой войне, дополнительный ценовой дисконт Саудовской Аравии в поставках нефти в Европу (до 25 USD за баррель) и частичный изоляционный карантин в США спровоцировали очередную масштабную волну паники на рынках, в результате которого мировые фондовые индексы упали на 8-12%, котировки Brent снизились до 32 USD за баррель, а доллар США к рублю вырос до 75.

На этом фоне возникло экстрадавление на курс тенге, вследствие чего биржевые котировки USDKZT по итогам вчерашнего дня достигли нового исторического максимума - 400,25 тенге за доллар США. Вместе с тем, паритет рубля к тенге снизился до локального минимума в 5,39, что отражает наличие на валютном рынке значительных интервенций Нацбанка в виде продажи валюты, – написал Олжас Тулеуов.

Однако касательно текущих интервенционных действий монетарного регулятора эксперт отметил несколько моментов.

Так, по его мнению, в нынешних условиях тренд обесценения тенге, по сути, неизбежен. При этом в целях ограничения роста девальвационных ожиданий и паники на внутреннем рынке смягчение данного тренда интервенциями Нацбанка вполне целесообразно. Но вместе с тем очень важно, чтобы Нацбанк сумел сохранить оптимальный баланс между сдерживанием курса тенге к доллару США и его переукреплением к рублю, что может ухудшить торговый баланс Казахстана с Россией.

Так, по нашим оценкам, при действующих ценах на нефть снижение курса RUBKZT ниже 5,3-5,4 может начать негативно сказываться на казахстанских экспортерах, поставляющие товары и услуги российским потребителям, а также усилить спрос казахстанских экономических агентов на российские промышленные и потребительские товары. В этой связи мы считаем, что в случае дополнительного роста USDRUB выше 75 активное сдерживание Нацбанком USDKZT на отметке 400 станет нерациональным и неэффективным действием с точки зрения проведения сбалансированной макроэкономической политики. Это значит, что теперь по мере роста USDRUB выше 75, тенге также должен обесцениваться к доллару выше 400, – подытожил Олжас Тулеуов.

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