О ситуации по коронавирусной инфекции в Казахстане. Онлайн
Спикером выступает Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.
Фото : zakon.kz13 марта 2020, 14:35
На площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК проходит пресс-конференция, посвященная текущей ситуации по коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.
Спикером выступает Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.
Предлагаем видео-трансляцию конференции.
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