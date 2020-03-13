О ситуации по коронавирусной инфекции в Казахстане. Онлайн

Спикером выступает Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

На площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК проходит пресс-конференция, посвященная текущей ситуации по коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

Спикером выступает Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

Предлагаем видео-трансляцию конференции.

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