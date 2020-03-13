Видео брифинга, на котором стало известно о коронавирусе в Казахстане

Спикером выступает Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

На площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК прошла пресс-конференция, посвященная текущей ситуации по коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

Спикер - Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов сообщил о двух случаях коронавируса, выявленных у казахстанцев, прибывших в Алматы из Германии.

Предлагаем видео конференции.

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