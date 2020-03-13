Видео брифинга, на котором стало известно о коронавирусе в Казахстане
Спикером выступает Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.
Фото : zakon.kz13 марта 2020, 14:35
На площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК прошла пресс-конференция, посвященная текущей ситуации по коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.
Спикер - Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов сообщил о двух случаях коронавируса, выявленных у казахстанцев, прибывших в Алматы из Германии.
Предлагаем видео конференции.
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