Где и как покупают продукты министры

Так, Бахыт Султанов сказал, что ездит в супермаркет в основном в качестве водителя.

Министры торговли и интеграции, сельского хозяйства Бахыт Султанов и Сапархан Омаров рассказали на брифинге, где закупают продукты домой, передает zakon.kz.

Отвечая на вопрос журналистов, Бахыт Султанов сказал, что ездит в супермаркет в основном в качестве водителя.

Сейчас я могу сказать, в каком именно магазине покупал продукты, чтобы не было рекламой. Большой магазин, в который все ходят. Я в последний раз ездил туда, но в качестве шофера. Цены не могу сказать, жену отвозил, не обратил внимание на цены, - сказал он.

В свою очередь Сапархан Омаров также сообщил, что продукты домой покупает супруга.

Продукты мне помощники не покупают, у них есть своя работа. Продукты домой покупает тоже моя жена, но иногда после работы покупаю в магазине возле дома молоко, хлеб, - сказал министр.

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