Инфицированные коронавирусом находятся в Алматы
Дальнейшие действия будут проводиться по определенному прописанному алгоритму.
Фото : 365Info13 марта 2020, 14:42
На площадке Службы центральных коммуникаций проходит пресс-конференция, посвященная текущей ситуации по коронавирусной инфекции. Спикер - министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что в стране выявили коронавирус. Госпитализировали двоих граждан в Алматы, передает zakon.kz.
Данные граждане изолированы в инфекционный стационар в Алматы по приезду из Германии, - сказал спикер.
Биртанов пояснил,что дальнейшие действия будут проводиться по определенному прописанному алгоритму. Ведется поиск контактных лиц. При необходимости будут приняты ограничительные меры.
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