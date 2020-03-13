Инфицированные коронавирусом находятся в Алматы

Дальнейшие действия будут проводиться по определенному прописанному алгоритму.

На площадке Службы центральных коммуникаций проходит пресс-конференция, посвященная текущей ситуации по коронавирусной инфекции. Спикер - министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что в стране выявили коронавирус. Госпитализировали двоих граждан в Алматы, передает zakon.kz.

Данные граждане изолированы в инфекционный стационар в Алматы по приезду из Германии, - сказал спикер.

Биртанов пояснил,что дальнейшие действия будут проводиться по определенному прописанному алгоритму. Ведется поиск контактных лиц. При необходимости будут приняты ограничительные меры.

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