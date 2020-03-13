Пока в Алматы нет режима ЧС

После того, как будут выявлены все контактные, проведена работа, выявятся новые возможные пациенты, то возможно принять такое решение.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что пока нет необходимости вводить в Алматы режим ЧС, передает zakon.kz.

На данный момент решения по объявлению ЧС принимают главы местных исполнительных органов, акимы, на данный момент, я считаю, нет такой необходимости, - сказал спикер.

Он добавил, что после того, как будут выявлены все контактные, проведена работа, выявятся новые возможные пациенты, то возможно принять такое решение.

13 марта Минздрав сообщил, что в Казахстане выявили двоих человек, больных коронавирусом. Оба прибыли из Германии разными бортами.

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