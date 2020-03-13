Пока в Алматы нет режима ЧС
После того, как будут выявлены все контактные, проведена работа, выявятся новые возможные пациенты, то возможно принять такое решение.
Фото : Zakon.kz/Максим Золотухин13 марта 2020, 14:56
Министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что пока нет необходимости вводить в Алматы режим ЧС, передает zakon.kz.
На данный момент решения по объявлению ЧС принимают главы местных исполнительных органов, акимы, на данный момент, я считаю, нет такой необходимости, - сказал спикер.
Он добавил, что после того, как будут выявлены все контактные, проведена работа, выявятся новые возможные пациенты, то возможно принять такое решение.
13 марта Минздрав сообщил, что в Казахстане выявили двоих человек, больных коронавирусом. Оба прибыли из Германии разными бортами.
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