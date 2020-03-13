Не могу ответить - министр об отмене заседания политсовета Nur Otan

Об этом будет дополнительно извещено.

Фото : ПМ

Елжан Биртанов на пресс-конференции сообщил, что не знает, будет ли отменено заседание политсовета Nur Otan, передает zakon.kz. Я не могу вам ответить. Об этом будет дополнительно извещено, - сказал министр. 5 февраля Нурсултан Назарбаев подписал постановление о созыве расширенного заседания Политического совета партии 18 марта 2020 года.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке