Не могу ответить - министр об отмене заседания политсовета Nur Otan
Об этом будет дополнительно извещено.
Фото : ПМ13 марта 2020, 14:59
Елжан Биртанов на пресс-конференции сообщил, что не знает, будет ли отменено заседание политсовета Nur Otan, передает zakon.kz.
Я не могу вам ответить. Об этом будет дополнительно извещено, - сказал министр.
5 февраля Нурсултан Назарбаев подписал постановление о созыве расширенного заседания Политического совета партии 18 марта 2020 года.
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