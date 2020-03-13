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Не могу ответить - министр об отмене заседания политсовета Nur Otan 

Об этом будет дополнительно извещено.

Фото : ПМ13 марта 2020, 14:59

Елжан Биртанов на пресс-конференции сообщил, что не знает, будет ли отменено заседание политсовета Nur Otan, передает zakon.kz.

Я не могу вам ответить. Об этом будет дополнительно извещено, - сказал министр.

5 февраля Нурсултан Назарбаев подписал постановление о созыве расширенного заседания Политического совета партии 18 марта 2020 года.


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