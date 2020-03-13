Глава МВД Австралии заразился коронавирусом
13 марта он проснулся с температурой и болью в горле.
Фото : AAP13 марта 2020, 15:19
Министр внутренних дел Австралии Питер Даттон заразился коронавирусом, сообщает zakon.kz.
Утром 13 марта он проснулся с температурой и болью в горле. Тогда он связался с департаментом здравоохранения штата Квинсленд и прошел тест на наличие коронавируса COVID-19, результат теста оказался положительным, -написал он на своей странице в Twitter.
Напомним, что коронавирусом заразились актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон.
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