Глава МВД Австралии заразился коронавирусом

13 марта он проснулся с температурой и болью в горле.

Фото : AAP

Министр внутренних дел Австралии Питер Даттон заразился коронавирусом, сообщает zakon.kz. Утром 13 марта он проснулся с температурой и болью в горле. Тогда он связался с департаментом здравоохранения штата Квинсленд и прошел тест на наличие коронавируса COVID-19, результат теста оказался положительным, -написал он на своей странице в Twitter. Напомним, что коронавирусом заразились актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке