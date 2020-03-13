Биртанов обратился к владельцам развлекательных заведений

Это важное и нужное мероприятие.

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Министр Елжан Биртанов попросил у бизнесменов понимания из-за закрытия кинотеатров и игровых комнат в торговых центрах, передает zakon.kz. Мы даем те же рекомендации. Меньше контактов. Самоизоляция - самый лучший способ. Пока у нас единичные случаи, необходимости такой нет. Но все равно необходимо ограничить ненужные контакты, особенно детям. Поэтому и каникулы были введены. Мы приняли решение по закрытию кинотеатров и игровых комнат в торговых центрах. От наших бизнесменов после этого последовали обращения. Прошу понимания у них в этом вопросе. Это важное и нужное мероприятие, - сказал он.

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