Мамин поговорил с Мишустиным и Румасом
Главы правительств обсудили актуальные вопросы.
Фото : Пресс-служба акима Туркестанской области13 марта 2020, 15:35
Премьер-министр РК Аскар Мамин провел телефонные разговоры с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным и премьер-министром Республики Беларусь Сергеем Румасом, сообщает zakon.kz.
Главы правительств обсудили актуальные вопросы казахстанско-российского и казахстанско-белорусского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.
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