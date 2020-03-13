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Мамин поговорил с Мишустиным и Румасом

Главы правительств обсудили актуальные вопросы.

Фото : Пресс-служба акима Туркестанской области13 марта 2020, 15:35

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел телефонные разговоры с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным и премьер-министром Республики Беларусь Сергеем Румасом, сообщает zakon.kz.

Главы правительств обсудили актуальные вопросы казахстанско-российского и казахстанско-белорусского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.


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