"Самрук-Казына" провел заседание оперативного штаба

Председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" Ахметжан Есимов отметил, что текущая ситуация требует максимальной мобилизации и дал ряд поручений портфельным компаниям.

В АО "ФНБ "Самрук-Қазына" состоялось заседание оперативного штаба. Топ-менеджмент Фонда и руководители портфельных компаний обсудили механизм реагирования на реализовавшиеся и потенциальные риски, учитывая сложную международную обстановку. Председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" Ахметжан Есимов отметил, что текущая ситуация требует максимальной мобилизации и дал ряд поручений портфельным компаниям, сообщает zakon.kz.

Глава Фонда сообщил, что сложившаяся ситуация на сырьевом рынке создала давление на устойчивость курса национальной валюты к мировым резервным валютам. Кроме того, в мире продолжается распространение коронавируса, что также влияет на некоторые сферы экономики. В частности, А. Есимов отметил влияние коронавируса на выполнение планов АО "НК "КТЖ" по транзиту грузов. Имеется снижение в пассажирских перевозках. Так, с 1 февраля 2020 года приостановлено ЖД сообщение с КНР (Алматы-Урумчи, Нур-Султан – Урумчи).

В авиаперевозках отменены рейсы АО "Эйр Астана" в Пекин, Урумчи, Гонконг, с 1 марта сокращены рейсы в Южную Корею, Баку. В АО "Казпочта" скорректирован Бизнес-План на 2020-2024 годы с учетом 3-х месячного влияния коронавируса, приостановлен почтовый обмен с Китаем, с 24 января закрыт СЭЗ "Хоргос".

Всем портфельным компаниям поручено детально пересмотреть организационные структуры компаний. Прежде всего, это должно касаться административно управленческого персонала, но не производственного состава. Также поручено внести предложения по уточнению периметра Комплексного плана приватизации, инвестиций, выходу из нестратегических активов, а также продолжить реализацию текущих инвестиционных проектов.

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