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Теплые выходные ожидают казахстанцев 

Прогноз погоды на три дня.

Фото : pixabay.com13 марта 2020, 16:01

Теплые выходные ожидают казахстанцев, сообщает zakon.kz.

Атлантический циклон несет на территорию Казахстана очередную порцию тепла. В связи с чем ожидается повышение температурного фона, местами пройдут осадки, преимущественно в виде дождя, на юге республики прогремят грозы. В ночные и утренние часы будет наблюдаться туман, гололед, - сообщили в РГП "Казгидромет".


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