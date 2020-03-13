Теплые выходные ожидают казахстанцев
Прогноз погоды на три дня.
Фото : pixabay.com13 марта 2020, 16:01
Теплые выходные ожидают казахстанцев, сообщает zakon.kz.
Атлантический циклон несет на территорию Казахстана очередную порцию тепла. В связи с чем ожидается повышение температурного фона, местами пройдут осадки, преимущественно в виде дождя, на юге республики прогремят грозы. В ночные и утренние часы будет наблюдаться туман, гололед, - сообщили в РГП "Казгидромет".
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